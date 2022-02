Al Bano Carrisi e la figlia Romina ai ferri corti: lite in strada, proseguono le tensioni tra padre e figlia (Di giovedì 24 febbraio 2022) I rapporti tra Al Bano Carrisi e la figlia Romina continuano a rimanere tesi e i recenti segnali di distensione sembrano ora una remota realtà. padre e figlia, infatti, sono stati pizzicati in strada a Roma durante una furibonda litigata che non è passata inosservata. Ignote le cause del diverbio, ma quel che è certo è che tra i due permangono dissapori, come dimostrato anche in una loro recente ospitata in televisione. Al Bano e Romina Carrisi: lite in strada tra padre e figlia Continua a tenere banco, nel mondo del gossip, il turbolento rapporto tra Al Bano Carrisi e ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 24 febbraio 2022) I rapporti tra Ale lacontinuano a rimanere tesi e i recenti segnali di distensione sembrano ora una remota realtà., infatti, sono stati pizzicati ina Roma durante una furibonda litigata che non è passata inosservata. Ignote le cause del diverbio, ma quel che è certo è che tra i due permangono dissapori, come dimostrato anche in una loro recente ospitata in televisione. AlintraContinua a tenere banco, nel mondo del gossip, il turbolento rapporto tra Ale ...

