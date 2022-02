Università: assessore Lagalla: "Delocalizzazioni opportunità per studenti" (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Una opportunità. Così l'assessore per l'Università della Regione Siciliana Roberto Lagalla ha definito l'Università internazionale di Gorazde (Bosnia) di cui oggi a Palermo si è inaugurato l'anno ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Una. Così l'per l'della Regione Siciliana Robertoha definito l'internazionale di Gorazde (Bosnia) di cui oggi a Palermo si è inaugurato l'anno ...

Ultime Notizie dalla rete : Università assessore Oggi inaugurazione anno accademico Università internazionale Gorazde Alla cerimonia prenderanno parte il rettore Salvatore Messina, il ministro per l'Università bosniaco Biljana Begovicnazionale, l'assessore all'Università della Regione Siciliana Roberto Lagalla e il ...

