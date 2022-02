Ucraina-Russia, Draghi: “Prevaricazioni e soprusi non vanno tollerati” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Gli eventi in Ucraina ci portano a ribadire che le Prevaricazioni e i soprusi non devono essere tollerati”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi, chiudendo il suo intervento alla cerimonia di apertura del ‘Mediterraneo frontiera di pace’, promosso dalla Conferenza episcopale italiana e dal Comune di Firenze. “In momenti di crisi dobbiamo ancor più difendere i valori in cui crediamo e che ci guidano – ha sottolineato – La convivenza, la fratellanza, la tolleranza che celebriamo in questo incontro devono realizzarsi anche oltre i confini della regione in cui viviamo”. Migranti “Oltre alle scarse opportunità lavorative, anche l’instabilità politica contribuisce a indurre decine di migliaia di persone, tra cui molti giovani, a emigrare non solo per opportunità, ma per ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Gli eventi inci portano a ribadire che lee inon devono essere”. Così il presidente del Consiglio Mario, chiudendo il suo intervento alla cerimonia di apertura del ‘Mediterraneo frontiera di pace’, promosso dalla Conferenza episcopale italiana e dal Comune di Firenze. “In momenti di crisi dobbiamo ancor più difendere i valori in cui crediamo e che ci guidano – ha sottolineato – La convivenza, la fratellanza, la tolleranza che celebriamo in questo incontro devono realizzarsi anche oltre i confini della regione in cui viviamo”. Migranti “Oltre alle scarse opportunità lavorative, anche l’instabilità politica contribuisce a indurre decine di migliaia di persone, tra cui molti giovani, a emigrare non solo per opportunità, ma per ...

Advertising

Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: Sono in costante contatto con gli alleati per trovare una soluzione pacifica alla crisi ed evitar… - lastknight : Putin: 'Per la Russia l'Ucraina non è solo un vicino, è parte integrale della propria storia' Italiani: ok allora.… - martaottaviani : #Russia non vuole guerra convenzionale, non se la può più permettere da tempo. Serve per mettere sotto pressione la… - Ric90791609 : Ma cosa ne pensa @Terra_Pianeta della Russia e dell’Ucraina? ?????? #RussiaUkraineCrisis - AldoGiannuli : Per chi se la fosse persa ripropongo la mia live di stamattina sulla #CrisiUcraina e i possibili scenari che posson… -