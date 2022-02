Spalletti al giornalista: "Non hai visto le partite..." (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, in conferenza alla vigilia del ritorno dei playoff di Europa League contro il Barcellona Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il tecnico del Napoli, Luciano, in conferenza alla vigilia del ritorno dei playoff di Europa League contro il Barcellona

Advertising

Sport_Fair : Il #Napoli si prepara per la partita contro il #Barcellona: battibecco tra #Spalletti e un giornalista durante la c… - zazoomblog : “Ospina non è sempre titolare?” Spalletti bacchetta un giornalista in sala stampa! - #“Ospina #sempre #titolare?” - gilnar76 : “Ospina non è sempre titolare?”, Spalletti bacchetta un giornalista in sala stampa! #Forzanapoli #Napoli… - Spazio_Napoli : “Ospina non è sempre titolare?”, Spalletti bacchetta un giornalista in sala stampa! - CalcioOggi : Spalletti attacca un giornalista: 'Perché Ospina non è titolare? Lei non vede le partite...' - TUTTO mercato WEB -