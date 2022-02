Scappò in auto dopo rifornimento e trascinò il benzinaio: arrestato (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il primo gennaio scorso si recò ad un distributore della zona costiera di Giugliano in Campania per fare benzina, ma a fine rifornimento, invece di pagare, ingranò la marcia e fuggì in auto, trascinandosi per alcuni metri il benzinaio che era rimasto aggrappato alla portiera. E’ l’accusa a carico del 23enne Giovanni Ciotola, arrestato dai carabinieri della stazione di Varcaturo su ordine del Gip del tribunale di Napoli Nord; il giovane è finito agli arresti domiciliari per il reato di rapina aggravata. Le indagini effettuate dai carabinieri e coordinate dalla Procura di Napoli Nord scattarono subito dopo il fatto. Il benzinaio aveva riportato lesioni multiple dopo essere trascinato dall’auto per alcuni metri e ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il primo gennaio scorso si recò ad un distributore della zona costiera di Giugliano in Campania per fare benzina, ma a fine, invece di pagare, ingranò la marcia e fuggì in, trascinandosi per alcuni metri ilche era rimasto aggrappato alla portiera. E’ l’accusa a carico del 23enne Giovanni Ciotola,dai carabinieri della stazione di Varcaturo su ordine del Gip del tribunale di Napoli Nord; il giovane è finito agli arresti domiciliari per il reato di rapina aggravata. Le indagini effettuate dai carabinieri e coordinate dalla Procura di Napoli Nord scattarono subitoil fatto. Ilaveva riportato lesioni multipleessere trascinato dall’per alcuni metri e ...

