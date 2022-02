Rebus Rabiot | in Champions è arrivato l’ennesimo flop del francese

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ha cambiato idea nel corso della stagione Massimiliano Allegri, che nelle prime conferenze stampa stagionali chiedeva ad Adrienun salto di qualità in fase realizzativa, arrivando magari alla doppia cifra, quota di eccellenza per un centrocampista. Con il passare delle partite e degli allenamenti il tecnico livornese ha capito come le migliori doti delsiano nella fisicità e nella fase difensiva, qualità però venuta meno nell’andata degli ottavi di finale diLeague contro il Villarreal, quando un suo mancato inseguimento sul taglio di Parejo – in concorso di colpa con buona parte della linea difensiva – ha permesso agli spagnoli di ottenere un prezioso pareggio che lascia la questione qualificazione ancora più in bilico, senza dimenticare il mancato rossodopo un’entrata ...

A centrocampo potrebbe sfuggire al turnover Locatelli in mediana, magari con Bentancur;può ... LE MOSSE DORIANE Uncapire le probabili formazioni di Juventus Sampdoria sul fronte doriano, ...... magari con Bentancur a fargli compagnia; davanti, si candidache può prendersi la maglia di ...tutto certo? (Serie A) GLI 11 DI GIAMPAOLO Dovrebbe sedere sulla panchina Giampaolo ed è un...La Juventus si lecca le ferite post Champions. Il pari in casa del Villarreal, positivo almeno in parte in ottica qualificazione del turno, ha portato con sé un paio di problemi non da poco per Allegr ...Su La Repubblica ediz. Torino: Rebus Dybala per la Champions. Non è scontato il suo recupero. Solo dopo gli esami di oggi si capirà l’entità dell’infortunio nel derby in vista di martedì Allegri ...