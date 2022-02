(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Un team di archeologi ha rinvenuto la settimana scorsa in, durante lavori di scavo nel complesso di Cajamarquilla – a 20 chilometri ad est di Lima – 20preincaiche, risalenti a 1000-1200 anni fa. Tra queste anche quelle di ottoche si ipotizza sianoper onorare una personalità di alto rango, sepolta poco lontano nello stesso sito. I responsabili degli scavi, Pieter Van Dalen e Yomira Huama’n, dell’Universidad Nacional Mayor de San Marcos, hanno spiegato di aver identificato nei resti scheletrici trovati “di, lezioni gravi chela prova di una certa violenza, che ha causato la loro morte. In questo senso, suggeriamo che queste potrebbero essere persone che ...

Advertising

ilfattovideo : Perù, scoperte 8 mummie di bambini: “Evidenze di colpi e fratture. Forse sono stati sacrificati” – Video -

Ultime Notizie dalla rete : Perù scoperte

... risalente a 500 anni fa, è stata scoperta recentemente dagli archeologi in. Qui gli abitati ... secondo il documento pubblicato sulla rivista Antiquity ( tombe Inca sono stateanche in ...... uno ciascuno per Australia, Canada, Austria, Venezuela, Uruguay, Cile, Paesi Bassi e. Dunque ... Per Schiavone si dovrebbero aggiungere "4 consiglieri da assegnare alle aree", posto che "...