Perché Matteo Berrettini si è ritirato ad Acapulco? La causa ed il punteggio con Paul (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ancora problemi fisici per Matteo Berrettini. Il numero 1 del tennis italiano è stato costretto a fermarsi durante il match di primo turno del torneo ATP 500 di Acapulco che lo vedeva in campo contro il tennista statunitense Tommy Paul. Dopo un primo set giocato in maniera convincente e portato a casa per 6-4 dando l’idea di essere sempre in controllo, già dall’inizio del secondo parziale la musica sembra cambiare. Il romano appare più macchinoso, meno sciolto nei movimenti e il punteggio conferma questa sensazione. Paul gli strappa il servizio per andare sull’1-3 in un game che Berrettini riesce ancora ad affrontare lottando. Quello è probabilmente il momento di rottura definitivo. L’italiano non riesce più a tenere lo scambio, facendo fatica su ogni colpo, compreso ... Leggi su oasport (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ancora problemi fisici per. Il numero 1 del tennis italiano è stato costretto a fermarsi durante il match di primo turno del torneo ATP 500 diche lo vedeva in campo contro il tennista statunitense Tommy. Dopo un primo set giocato in maniera convincente e portato a casa per 6-4 dando l’idea di essere sempre in controllo, già dall’inizio del secondo parziale la musica sembra cambiare. Il romano appare più macchinoso, meno sciolto nei movimenti e ilconferma questa sensazione.gli strappa il servizio per andare sull’1-3 in un game cheriesce ancora ad affrontare lottando. Quello è probabilmente il momento di rottura definitivo. L’italiano non riesce più a tenere lo scambio, facendo fatica su ogni colpo, compreso ...

