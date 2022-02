Open, Renzi: “Chiedo che legge sia uguale per tutti, anche per pm” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sul caso Open, la fondazione di Matteo Renzi, “ieri il Senato ha votato per sollevare un conflitto di attribuzione con la Procura di Firenze per il mancato rispetto della Costituzione. Questa decisione, presa a larga maggioranza, non riguarda la mia posizione: non Chiedo l’immunità parlamentare. Chiedo di rispettare il principio per cui la legge è uguale per tutti, anche per i pm fiorentini. È una battaglia di civiltà giuridica e di difesa della politica. Questa battaglia non mi conviene ma è giusta e sacrosanta. E ho giurato a me stesso che non avrei mai rinunciato a fare una battaglia giusta solo perché non conviene”, scrive il leader di Italia Viva nella Enews. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sul caso, la fondazione di Matteo, “ieri il Senato ha votato per sollevare un conflitto di attribuzione con la Procura di Firenze per il mancato rispetto della Costituzione. Questa decisione, presa a larga maggioranza, non riguarda la mia posizione: nonl’immunità parlamentare.di rispettare il principio per cui laperper i pm fiorentini. È una battaglia di civiltà giuridica e di difesa della politica. Questa battaglia non mi conviene ma è giusta e sacrosanta. E ho giurato a me stesso che non avrei mai rinunciato a fare una battaglia giusta solo perché non conviene”, scrive il leader di Italia Viva nella Enews. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

