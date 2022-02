L’Uefa deve scegliere tra l’amico Putin e gli alleati europei (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La crisi ucraina inizia a produrre effetti che vanno oltre l’aspetto militare, diplomatico o economico. Ci sono riflessi anche nel mondo dello sport, e in particolare nel calcio. La finale di questa edizione della Champions League è prevista per il 28 maggio a San Pietroburgo. Ma dopo al riconoscimento delle repubbliche separatiste a Donetsk e Lugansk da parte della Russia lo scenario è diventato decisamente più caotico. Le prime voci circolate sui giornali e tra i rappresentanti politici di diversi Paesi europei è il cambio di sede per la finale del più importante torneo continentale. Nel caso, sarebbe la terza stagione consecutiva che avviene una modifica di questo tipo in corso d’opera: Istanbul-Lisbona nel 2020 e Istanbul-Oporto nel 2021. «Al momento non è in programma un cambio di sede per la finale di Champions League», scrive il Guardian, spiegando che «però la ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La crisi ucraina inizia a produrre effetti che vanno oltre l’aspetto militare, diplomatico o economico. Ci sono riflessi anche nel mondo dello sport, e in particolare nel calcio. La finale di questa edizione della Champions League è prevista per il 28 maggio a San Pietroburgo. Ma dopo al riconoscimento delle repubbliche separatiste a Donetsk e Lugansk da parte della Russia lo scenario è diventato decisamente più caotico. Le prime voci circolate sui giornali e tra i rappresentanti politici di diversi Paesiè il cambio di sede per la finale del più importante torneo continentale. Nel caso, sarebbe la terza stagione consecutiva che avviene una modifica di questo tipo in corso d’opera: Istanbul-Lisbona nel 2020 e Istanbul-Oporto nel 2021. «Al momento non è in programma un cambio di sede per la finale di Champions League», scrive il Guardian, spiegando che «però la ...

Advertising

Pibeciclide : RT @Linkiesta: L’#Uefa deve scegliere tra l’amico #Putin e gli alleati europei La sede della finale di #ChampionsLeague non può rimanere a… - ninobizzintino : RT @Linkiesta: L’#Uefa deve scegliere tra l’amico #Putin e gli alleati europei La sede della finale di #ChampionsLeague non può rimanere a… - Linkiesta : L’#Uefa deve scegliere tra l’amico #Putin e gli alleati europei La sede della finale di #ChampionsLeague non può r… - armagio : RT @SalandinS: @OGiannino No Oscar, non si deve giocare a San Pietroburgo ma bisognerebbe tenere conto anche delle contraddizioni di una Lo… - SalandinS : @OGiannino No Oscar, non si deve giocare a San Pietroburgo ma bisognerebbe tenere conto anche delle contraddizioni… -