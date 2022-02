Lazio, Sarri carica: 'Con il Porto non è impossibile. Al Napoli non ci penso' (Di mercoledì 23 febbraio 2022) ROMA - Lazio chiamata a ribaltare il 2 - 1 dell'andata contro il Porto. Si gioca all'Olimpico, davanti ad uno stadio pronto a spingere la squadra verso gli ottavi di Europa League. Servono almeno due ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 23 febbraio 2022) ROMA -chiamata a ribaltare il 2 - 1 dell'andata contro il. Si gioca all'Olimpico, davanti ad uno stadio pronto a spingere la squadra verso gli ottavi di Europa League. Servono almeno due ...

Advertising

LALAZIOMIA : Lazio, Sarri: 'Acerbi non può iniziare dal 1°. Domani niente calcoli per Napoli' - angelov41831173 : @OfficialSSLazio @10_luisalberto Luis ha dato tanto alla Lazio,Sarri si deve sciacquare la bocca prima di mettere d… - lazio24h : Lazio, Sarri e Luis Alberto presentano il Porto: 'Domani possiamo passare. Ci crediamo' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: EUROPA LEAGUE - Lazio, Sarri: 'Porto squadra forte, sarà un match difficile ma non impossibile' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: EUROPA LEAGUE - Lazio, Sarri: 'Porto squadra forte, sarà un match difficile ma non impossibile' -