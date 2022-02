Il Venezia attacca la Salernitana | Ha fatto di tutto per non giocare

(Di mercoledì 23 febbraio 2022)– Con un lungo comunicato ilha annunciato battaglia contro laper non disputare la gara del 6 gennaio all’Arechi presentando ricorso contro la decisione del Giudice Sportivo: “IlFC prende atto della decisione del Giudice Sportivo, pubblicata sabato 19 febbraio u.s., relativa alla garadello scorso 6 gennaio, con cui è stata riconosciuta, in favore del club campano che non si presentò in campo, la cd. ‘causa di forza maggiore’ e, dunque, ordinata la programmazione della partita. Sono trascorsi 48 giorni dalla gara fantasma, durante i quali ci aspettavamo che fosse fatta chiarezza sulle ragioni che portarono alla mancata disputa dell’incontro, anche alla luce del provvedimento istruttorio del Giudice che, il 31 gennaio, dopo un ...

