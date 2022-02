Il marrone è il colore più sottovalutato: e invece dovresti indossarlo! (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Dal cioccolato al legno, dal tabacco al castagna, il marrone è il colore moda 2022 più sottovalutato ma che vale la pena indossare. Perché? Per le sue infinite possibilità di abbinamento e per essere una tonalità che infonde calma e neutralità. Il marrone rivela la sua allure più forte e decisa in abbinamento a toni pastello che spaziano dal rosa all’azzurro, mentre crea uno stile bon ton e ricercato in look monocromatici da illuminare con gioielli e accessori dorati. Il Pantone Color Institue elegge il marrone come tonalità calda, decisa e rassicurante che dall’inverno ci proietterà in primavera e verrà sfoggiato anche in estate in accoppiamento a colori forti e vivaci. É il caso proprio di dire che il 2022 sarà l’anno delle infinite sfumature di marrone. Dal Caramel cafè delizioso e ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Dal cioccolato al legno, dal tabacco al castagna, ilè ilmoda 2022 piùma che vale la pena indossare. Perché? Per le sue infinite possibilità di abbinamento e per essere una tonalità che infonde calma e neutralità. Ilrivela la sua allure più forte e decisa in abbinamento a toni pastello che spaziano dal rosa all’azzurro, mentre crea uno stile bon ton e ricercato in look monocromatici da illuminare con gioielli e accessori dorati. Il Pantone Color Institue elegge ilcome tonalità calda, decisa e rassicurante che dall’inverno ci proietterà in primavera e verrà sfoggiato anche in estate in accoppiamento a colori forti e vivaci. É il caso proprio di dire che il 2022 sarà l’anno delle infinite sfumature di. Dal Caramel cafè delizioso e ...

