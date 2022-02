GF Vip | Nathaly Caldonazzo choc | la frase per cui rischia l' espulsione

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) A guardare il Grande Fratello Vip non ci si annoia mai. Nelle ultime ore all'interno della casa più spiata d'Italia, più di un concorrente ha fatto presente cheavrebbe pronunciato ...

Advertising

tvblogit : #GFVIP 6, una concorrente a rischio squalifica? Jessica Selassié: “Cosa molto grave” (video) - dany3laf : - gf_vip_news : TELEVOTO (SONDAGGIO) ?? 23/02/2022 (19:26) (1385 VOTI RICEVUTI) 1. CONTINUATE A VOTARE ? 2. FATE GIRARE IL SONDAGGIO… - ASegnero : @FannyAd00282524 @gf_vip_news Nathaly in altri sondaggi e’ prima - gf_vip_news : TELEVOTO (SONDAGGIO) ?? 23/02/2022 (19:21) (1350 VOTI RICEVUTI) 1. CONTINUATE A VOTARE ? 2. FATE GIRARE IL SONDAGGIO… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Nathaly

... confidandosi sull'accaduto, sono sconvolte dalle parole di. Secondo le tre il provvedimento deve essere esemplare. E sul web in molti già chiedono al Grande Fratellodi prendere in ...Cosa ha dettoper rischiare la squalifica al GF? La sua reazione I miei instancabili amici di Twitter hanno scovato un video doveparla proprio di quel momento, nella speranza che ...A guardare il Grande Fratello Vip non ci si annoia mai. Nelle ultime ore all'interno della casa più spiata d'Italia, più di un concorrente ha fatto presente che Nathaly Caldonazzo ...Nathaly Caldonazzo avrebbe detto una frase molto grave che sta facendo discutere i VIP, lei stessa ammette di aver esagerato ...