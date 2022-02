Germania | cala fiducia consumatori | pesa inflazione

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) In calo ladeiin. L'indice Gfk per marzo è sceso a - 8,1 contro il - 6,7 del mese precedente. Le stime riportate dalla Bloomberg segnalavano un range fra - 9 e - 2. Per ...

In calo la fiducia dei consumatori in. L'indice Gfk per marzo è sceso a - 8,1 contro il - 6,7 del mese precedente. Le stime riportate dalla Bloomberg segnalavano un range fra - 9 e - 2. Per Gfk se le aspettative di recupero dell'...Perde terreno inoltre l'indicatore sulla propensione all'acquisto che scende di 3,8 punti e si attesta a 1,4, mentre quello sulle aspettative dei redditidi 13 punti a quota 3,9. "Le aspettative ...ROMA, 23 FEB - In calo la fiducia dei consumatori in Germania. L'indice Gfk per marzo è sceso a -8,1 contro il -6,7 del mese precedente. Le stime riportate dalla Bloomberg segnalavano un range fra -9 ...(Teleborsa) - Peggiora la fiducia dei consumatori tedeschi. L'indice GFK, in base al sondaggio condotto questo mese, evidenzia per marzo un valore di -8,1 punti, rispetto al -6,7 di febbraio.