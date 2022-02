Furto con scasso in un tabacchino della Valle Caudina: rubate due slot machine (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAirola (Bn)- Furto con scasso questa notte ad Airola in piazza Vittoria ai danni di un tabacchino. Sembra che ad agire sia stata una vera e propria banda di quattro persone che hanno operato con un furgone. Ignoti, dopo aver sradicato la porta d’ingresso, sono penetrati all’interno dell’esercizio e hanno portato via due slot machine, una serie di gratta e vinci e stecche di sigarette per poi darsi alla fuga con grande calma. Le indagini sul Furto sono in corso da parte dei Carabinieri della locale stazione che stanno cercando di acquisire immagini da parte delle telecamere di sorveglianze per giungere un’identificazione dei responsabili anche attraverso le tecnologie di riconoscimento digitale. Nel frattempo circola in rete un video che ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAirola (Bn)-conquesta notte ad Airola in piazza Vittoria ai danni di un. Sembra che ad agire sia stata una vera e propria banda di quattro persone che hanno operato con un furgone. Ignoti, dopo aver sradicato la porta d’ingresso, sono penetrati all’interno dell’esercizio e hanno portato via due, una serie di gratta e vinci e stecche di sigarette per poi darsi alla fuga con grande calma. Le indagini sulsono in corso da parte dei Carabinierilocale stazione che stanno cercando di acquisire immagini da parte delle telecamere di sorveglianze per giungere un’identificazione dei responsabili anche attraverso le tecnologie di riconoscimento digitale. Nel frattempo circola in rete un video che ...

anteprima24 : ** #Furto con scasso in un #Tabacchino della Valle Caudina: rubate due slot machine ** - Federico01 : Sono troppo rapidi, furbi ed invisibili per noi poveri lavoratori, in un nostro batter d'occhi ci tolgono tutto ciò… - survivalitalia : Il #23febbraio 1969, il Sunday Times pubblicò l'articolo “Genocidio” di Norman Lewis, che scioccò i lettori. Con… - misterj1995 : RT @Avocadoacerbo: Ah cazzo ho capito cosa possa aver detto Nat.. parlava con Basciano del fatto che Jess le avesse dato della ladra per la… - Fede_550 : #jeru Ho capito!Dopo la puntata hanno parlato della nomination sulla questione furto cibo e lei le avrà risposto co… -