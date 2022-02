Dubai: Sinner si prende la rivincita con Murray e centra i quarti (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Al “Duty Free Tennis Championships” - live su SuperTennis - Jannik, quarta testa di serie, supera in due set lo scozzese, vincitore di questo torneo nel 2017. Giovedì si giocherà l’ingresso in finale con il polacco Hurkacz, quinto favorito del seeding. In campo anche il n.1 del mondo Djokovic Leggi su federtennis (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Al “Duty Free Tennis Championships” - live su SuperTennis - Jannik, quarta testa di serie, supera in due set lo scozzese, vincitore di questo torneo nel 2017. Giovedì si giocherà l’ingresso in finale con il polacco Hurkacz, quinto favorito del seeding. In campo anche il n.1 del mondo Djokovic

FiorinoLuca : Jannik #Sinner raggiunge a Dubai il 16° QF complessivo della carriera a livello ATP, il 6° in un torneo ATP 500, il… - SuperTennisTv : ?? Jannik ai quarti di Dubai! ?? #Sinner si aggiudica in due set (7-5 6-2) la sfida con Murray. Al prossimo turno sf… - Eurosport_IT : SINNER SI PRENDE LA RIVINCITA SU MURRAY ?? Dopo la sconfitta di Stoccolma di tre mesi fa, Jannik batte lo scozzese… - CatelliRossella : Tennis: Dubai; Sinner batte Murray e va ai quarti - Tennis - ANSA - ab_itudinario : ATP DUBAI 500, JANNIK SINNER IN RIPRESA: ANDY MURRAY SCHIANTATO IN DUE SET! -