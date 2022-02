Diabete e dieta: corso su conta carboidrati e insulina (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Milano, 23 febbraio 2022 – Ottanta persone con Diabete provenienti da tutta Italia parteciperanno al corso sulla conta dei carboidrati organizzato da Fand-Associazione Italiana Diabetici. L’evento, attraverso cui la Fand dà il via a una serie di iniziative tese a formare le persone con Diabete, prenderà il via venerdì 25 febbraio sino domenica 27 a Perugia. “Io, persona che conta” sarà l’occasione per offrire nozioni indispensabili soprattutto a chi è costretto a vivere gestendo l’equilibrio fra alimentazione e iniezioni di insulina. La più grande associazione dedicata al Diabete d’Italia – annovera al suo interno 120 associazioni federate – è riuscita a mettere insieme un’offerta gratuita per i partecipanti che hanno solamente l’onere del viaggio. Il ... Leggi su quotidianodiragusa (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Milano, 23 febbraio 2022 – Ottanta persone conprovenienti da tutta Italia parteciperanno alsulladeiorganizzato da Fand-Associazione Italiana Diabetici. L’evento, attraverso cui la Fand dà il via a una serie di iniziative tese a formare le persone con, prenderà il via venerdì 25 febbraio sino domenica 27 a Perugia. “Io, persona che” sarà l’occasione per offrire nozioni indispensabili soprattutto a chi è costretto a vivere gestendo l’equilibrio fra alimentazione e iniezioni di. La più grande associazione dedicata ald’Italia – annovera al suo interno 120 associazioni federate – è riuscita a mettere insieme un’offerta gratuita per i partecipanti che hanno solamente l’onere del viaggio. Il ...

