DAZN | perdite per $2 | 7 miliardi in due anni | in arrivo oltre 4 con la ricapitalizzione

Ultime Notizie dalla rete : DAZN perdite

Calciomercato.com

In particolare, negli anni 2019 e 2020ha registratoper 2,7 miliardi di dollari, a fronte di ricavi per 1,6 miliardi. Tra le voci di spesa più significative c'è proprio quella per l'......Telecom Italia da subito si è posizionato sotto la parità e ha progressivamente ampliato le,... legati per esempio ai minimi garantiti con, e svalutazioni di asset, portando i risultati ...I conti non tornano per Dazn. Gli investimenti sui diritti per la trasmissione in esclusiva via streaming delle partite della serie A non stanno rendendo... Sport E Vai ...La piattaforma streaming ha aumentato del 6,4% il fatturato globale nel 2020 e ha ridotto lievemente il rosso. Dagli abbonamenti ricavi per 724 milioni, ricapitalizzazione da 4,3 miliardi di dollari d ...