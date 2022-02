Come rendere Milano ancora più aperta ai diritti Lgbt: intervista a Monica Romano, prima consigliera transgender (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Monica Romano ha cominciato la sua militanza in difesa dei diritti Lgbt nel 1998, quando gran parte degli argomenti sul tema che oggi vengono dati per scontati (quasi) da chiunque erano ancora tabù. Oggi siede in consiglio Comunale a Milano, la prima donna transgender a Palazzo Marino, e da lì porta avanti le istanze che fino a poco fa raccoglieva e promuoveva da “esterna alle istituzioni”. Sono passati ormai 24 anni da quando ha iniziato a parlare in pubblico di minoranze sessuali. Cosa l’ha spinta ad attivarsi? Mi sono ritrovata giovanissima a dover constatare che le persone trans italiane trovavano delle barriere invalicabili soprattutto sull’ingresso nel mondo del lavoro. Quando iniziai il mio percorso di informazione di genere mi rivolsi a ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022)ha cominciato la sua militanza in difesa deinel 1998, quando gran parte degli argomenti sul tema che oggi vengono dati per scontati (quasi) da chiunque eranotabù. Oggi siede in consiglio Comunale a, ladonnaa Palazzo Marino, e da lì porta avanti le istanze che fino a poco fa raccoglieva e promuoveva da “esterna alle istituzioni”. Sono passati ormai 24 anni da quando ha iniziato a parlare in pubblico di minoranze sessuali. Cosa l’ha spinta ad attivarsi? Mi sono ritrovata giovanissima a dover constatare che le persone trans italiane trovavano delle barriere invalicabili soprattutto sull’ingresso nel mondo del lavoro. Quando iniziai il mio percorso di informazione di genere mi rivolsi a ...

Eurosport_IT : Come rendere felice un bambino ?? #Djokovic | #Tennis - CarloCalenda : Puoi leggere sotto. Numerose spiegazioni. Questo perché ritengo sempre giusto rendere conto. Anche quando trattasi… - Intercultura_IT : Dopo un anno con la sua famiglia italiana, se qualcuno chiedesse a Regina 'dove si trova Verona?', lei risponderebb… - PagliariCarlo : @VittorioXlater Che non sta facendo rendere Lautaro come faceva Conte Come Mancini non sa far rendere Immobile, com… - Maia2023 : @Adnkronos Mamma mia quante parolacce mi stanno passando per la testa…..hai contribuito tu a rendere il mondo così…… -

Ultime Notizie dalla rete : Come rendere La Leggenda di Vox Machina, quando esce la Stagione 2? ... dovrebbe impallidire e farsi piccolo piccolo, invece, un gioiellino animato come La Leggenda di ... Buone notizie quindi per chi si è appassionato al titolo, capace di rendere in forma di serie tutte le ...

La Regione investe sull'imprenditoria femminile. Varì: "pronto avviso da 6 mln di euro" ...come flessibilità, rapidità e sviluppo di network. "Con questa iniziativa - evidenzia Rosario Varì - vogliamo anche promuovere e valorizzare la creatività del capitale umano femminile . Per rendere ...

Come rendere trapiantabili organi altrimenti incompatibili con il ricevente Le Scienze ... dovrebbe impallidire e farsi piccolo piccolo, invece, un gioiellino animatoLa Leggenda di ... Buone notizie quindi per chi si è appassionato al titolo, capace diin forma di serie tutte le ......flessibilità, rapidità e sviluppo di network. "Con questa iniziativa - evidenzia Rosario Varì - vogliamo anche promuovere e valorizzare la creatività del capitale umano femminile . Per...