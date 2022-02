Ci sono volute 5 settimane per riportare internet a Tonga (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Chi non utilizza internet ogni giorno, tante ore al giorno? E se non potessi accedere ad internet per un lungo periodo, come ti sentiresti? Questo è quello che è successo agli abitanti di Tonga che, oltre a dover fare i conti con gli effetti di un’eruzione vulcanica devastante che ha provocato la morte di sei persone e demolito moltissime abitazioni, hanno dovuto vivere senza alcuna connessione ad internet dal momento in cui si è verificato il disastro, ovvero cinque settimane fa. Dal 15 gennaio, infatti, Tonga è stata resa offline quando l’eruzione distruttiva ha stracciato il cavo internet sottomarino lungo 500 miglia fino alle vicine isole Fiji. Perdere la connessione ad internet non è una banalità, poiché gran parte degli isolani lavorano in smart ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Chi non utilizzaogni giorno, tante ore al giorno? E se non potessi accedere adper un lungo periodo, come ti sentiresti? Questo è quello che è successo agli abitanti diche, oltre a dover fare i conti con gli effetti di un’eruzione vulcanica devastante che ha provocato la morte di sei persone e demolito moltissime abitazioni, hanno dovuto vivere senza alcuna connessione addal momento in cui si è verificato il disastro, ovvero cinquefa. Dal 15 gennaio, infatti,è stata resa offline quando l’eruzione distruttiva ha stracciato il cavosottomarino lungo 500 miglia fino alle vicine isole Fiji. Perdere la connessione adnon è una banalità, poiché gran parte degli isolani lavorano in smart ...

