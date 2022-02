"Che tristezza, sarei un cretino?". Matteo Bassetti, lo sfogo dopo DiMartedì: e GIovanni Floris che dice? (Di mercoledì 23 febbraio 2022) "Ho toccato con mano l'atteggiamento ideologico italiano nella gestione del Covid": Matteo Bassetti ha affidato a un post su Instagram un duro sfogo a seguito dell'ultima puntata di DiMartedì andata in onda su La7. L'infettivologo e direttore della clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova ha sottolineato una certa ipocrisia che lo infastidisce: "Chi come me è pro-vaccini non può essere per le aperture, altrimenti è considerato un eretico e non rispetta il prossimo e il gran numero di decessi". Bassetti, che ormai da settimane ripete di essere favorevole all'allentamento e all'eliminazione delle restrizioni anti-Covid, ha spiegato di essersi sentito ingiustamente in difetto anche in un altro caso: "Quando dici di guardare ad altri paesi europei e extraeuropei che ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) "Ho toccato con mano l'atteggiamento ideologico italiano nella gestione del Covid":ha affidato a un post su Instagram un duroa seguito dell'ultima puntata diandata in onda su La7. L'infettivologo e direttore della clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova ha sottolineato una certa ipocrisia che lo infastidisce: "Chi come me è pro-vaccini non può essere per le aperture, altrimenti è considerato un eretico e non rispetta il prossimo e il gran numero di decessi"., che ormai da settimane ripete di essere favorevole all'allentamento e all'eliminazione delle restrizioni anti-Covid, ha spiegato di essersi sentito ingiustamente in difetto anche in un altro caso: "Quando dici di guardare ad altri paesi europei e extraeuropei che ...

