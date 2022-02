Borsa | Europa chiude in calo | tra rischi Ucraina e prezzi

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Le Borse europee, dopo la gran parte della seduta in rialzo, chiudono in terreno negativo, in scia con Wall Street. L'ottimismo per l'impatto inferiore alle attese per le sanzioni alla Russia ha ...

L'ottimismo maturava dal fatto che le sanzioni decise contro la Russia da Stati Uniti,e ... "Oggi intiene banco il tema di Tim che potrebbe non distribuire la cedola e vendere la quota in ...Le Borse europee, dopo la gran parte della seduta in rialzo, chiudono in terreno negativo, in scia con Wall Street. L'ottimismo per l'impatto inferiore alle attese per le sanzioni alla Russia ha ...Pronte azioni per mitigare impatti su 2022 da crisi Ucraina (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, - Pirelli ha chiuso il 2021 con un utile netto di 321,6 milioni di euro, dai 42,7 milioni del 2020, ...I mercati azionari europei e italiani chiudono una seduta in ribasso dopo aver trattato in territorio positivo per buona parte della giornata.