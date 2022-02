Barcellona | Xavi | “A Napoli come se avessimo vinto Messi più forte di Maradona!”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 23 febbraio 2022), tecnico delparla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il: “Vogliamo imporre il nostro gioco”. Le parole diin conferenza stampa fotografano alla perfezione la sfida tra due squadre,, che hanno voglia di prendere la palla e imporre il proprio gioco.ha colto l’occasione anche per un confronto tra Diego Armando Maradona e Lionel, ex compagno del coach spagnolo nella squadra blaugrana: “E’ un onore poter giocare nello stadio intitolato a Diego. Maradona è stato un riferimento per tutti, al punto che, ancor oggi, guardiamo i suoi video e ci emozioniamo all’idea delle sue giocate. Purtroppo per lui, negli ultimi decenni è arrivato, il quale si è imposto ...