ATP Dubai 2022 | Jannik Sinner ritrova Hurkacz | i precedenti Chi vince sarà top10!

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tutto facile nel secondo turno dell’ATP diper: l’azzurro è riuscito a battere in due set (7-5, 6-2) Andy Murray raggiungendo così i quarti di finale. Nella prossima sfida l’altoatesino si vedrà davanti il compagno di doppio, il polacco Hubert. Andiamo a scoprire itra i due. Sono due le sfide fino ad oggi tra il polacco e l’italiano, con un successo a testa: entrambi i match disputati nel 2021. Famosa è la finale dell’ATP Masters 1000 Miami: sul cemento all’apertonon è riuscito a conquistare il titolo, uscendo sconfitto in due set per 7-6, 6-4. ATPsale di livello, batte Andy Murray in due set e approda ai quarti! La rivincita è arrivata a fine ...

in poco meno di un'ora e tre quarti di partita, il britannico Andy Murray , n.89, in gara grazie ad una wild card, trionfatore a Dubai nel 2017. L'altoatesino vincendo il nono match sui dieci ... E' la parola che Jannik Sinner ripete più spesso nell'intervista in campo dopo la vittoria, 7 - 5 6 - 2 su Andy Murray che gli vale la qualificazione per i quarti di finale all'ATP 500 di Dubai