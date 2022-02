Atp 500 Acapulco 2022: programma e orari mercoledì 23 febbraio con Nadal (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco dell’Atp 500 di Acapulco 2022, per quanto concerne la giornata di oggi, mercoledì 23 febbraio. E’ tempo di match di secondo turno in Messico, dove tornano in campo Medvedev, Nadal e Tsitsipas. Di scena anche sfide molto interessanti come Norrie-Isner e Nishioka-Fritz. Di seguito tutti gli incontri della nottata italiana di riferimento. programma ATP 500 Acapulco 2022 (NOTTE TRA MERCOLEDI 23 E GIOVEDI 24 febbraio) ESTADIO dalle ore 01.00 italiane – (1) Medvedev vs Andujar non prima delle ore 03.00 italiane – (4) Nadal vs (LL) Kozlov non prima delle ore 05.00 italiane – (Q) Wolf vs (3) Tsitsipas GRANDSTAND CALIENTE.MX non prima delle ore ... Leggi su sportface (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il, glie l’ordine di gioco dell’Atp 500 di, per quanto concerne la giornata di oggi,23. E’ tempo di match di secondo turno in Messico, dove tornano in campo Medvedev,e Tsitsipas. Di scena anche sfide molto interessanti come Norrie-Isner e Nishioka-Fritz. Di seguito tutti gli incontri della nottata italiana di riferimento.ATP 500(NOTTE TRA MERCOLEDI 23 E GIOVEDI 24) ESTADIO dalle ore 01.00 italiane – (1) Medvedev vs Andujar non prima delle ore 03.00 italiane – (4)vs (LL) Kozlov non prima delle ore 05.00 italiane – (Q) Wolf vs (3) Tsitsipas GRANDSTAND CALIENTE.MX non prima delle ore ...

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP 500 DUBAI, SINNER ACCEDE AGLI OTTAVI DI FINALE Battuto Djokovic Fokina in 3 set (4-6, 7-6, 6-… - MasterblogBo : ACAPULCO (MESSICO) (ITALPRESS) – Ancora un problema agli addominali (come alle Atp Finals di Torino) per Matteo Ber… - ChiaraCrivelli0 : RT @UppyTennis: ???? #Tsitsipas batte #Djere in due set ad Acapulco e avanza al prossimo turno dopo #Medvedev e #Nadal. ?? Vincerá il suo pri… - sportface2016 : Atp 500 #Acapulco 2022: programma e orari mercoledì 23 febbraio con #Nadal - infoitsport : ATP 500 Acapulco, tornano i fantasmi per Berrettini: parte a razzo ma poi si ritira -