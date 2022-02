Assegno unico e universale per i figli a carico, presentate solo 3 domande su 10 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) L’Assegno unico e universale per i figli a carico è un sostegno economico erogato dall’Inps e rivolto a tutte le famiglie. Questo contributo viene assegnato per ogni figlio, fino al compimento dei 21 anni, e senza limiti di età in caso di figli con disabilità. Come riportato sul sito dell’Inps, l’importo dell’Assegno unico verrà calcolato in base all’ISEE valido al momento della domanda. L’Assegno è definito universale perché è rivolto a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di 40 mila euro Assegno unico universale: solo 3 ... Leggi su gravidanzaonline (Di mercoledì 23 febbraio 2022) L’per iè un sostegno economico erogato dall’Inps e rivolto a tutte le famiglie. Questo contributo viene assegnato per ognio, fino al compimento dei 21 anni, e senza limiti di età in caso dicon disabilità. Come riportato sul sito dell’Inps, l’importo dell’verrà calcolato in base all’ISEE valido al momento della domanda. L’è definitoperché è rivolto a tutte le famiglie con, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di 40 mila euro3 ...

Advertising

meb : “Le famiglie al centro”: è online il sito - elenabonetti : In questi giorni di febbraio le famiglie fanno domanda per ricevere da marzo l’assegno unico e universale per i fig… - m5stel : Assegno unico per figli, presenta la domanda entro il 28 febbraio - lifestyleblogit : Assegno unico, cambiano le detrazioni: ecco come - - sulsitodisimone : Assegno unico, cambiano le detrazioni: ecco come -