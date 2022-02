Appalti: Confindustria Servizi Hcfs, bene Anac su adeguamento prezzi, ora governo agisca (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma, 23 feb. (Labitalia) - "Come federazione Confindustriale dei Servizi vediamo finalmente accolte le nostre istanze sulla necessità di adeguare i prezzi nei contratti di Servizi e forniture e non solo dei lavori, da parte delle stazioni appaltanti. Un risultato che arriva a fronte di una costante interlocuzione con le istituzioni e i corpi datoriali. A tal proposito la nota del presidente Anac Giuseppe Busia inviata al governo e al parlamento ha chiesto un urgente intervento normativo sulla revisione dei prezzi negli Appalti. Richiesta che sosteniamo in pieno, ricordando che senza un adeguamento, le imprese labour intensive sono destinate a subire un contraccolpo pesantissimo". Lo dichiara Lorenzo Mattioli, presidente di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma, 23 feb. (Labitalia) - "Come federazionele deivediamo finalmente accolte le nostre istanze sulla necessità di adeguare inei contratti die forniture e non solo dei lavori, da parte delle stazioni appaltanti. Un risultato che arriva a fronte di una costante interlocuzione con le istituzioni e i corpi datoriali. A tal proposito la nota del presidenteGiuseppe Busia inviata ale al parlamento ha chiesto un urgente intervento normativo sulla revisione deinegli. Richiesta che sosteniamo in pieno, ricordando che senza un, le imprese labour intensive sono destinate a subire un contraccolpo pesantissimo". Lo dichiara Lorenzo Mattioli, presidente di ...

