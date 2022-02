Affari con la camorra, sequestrati beni per 30 milioni a due imprenditori: sigilli anche a Benevento (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – La Direzione Investigativa Antimafia, la Divisione Anticrimine della Questura di Caserta ed il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta stanno eseguendo un decreto di sequestro beni e di sottoposizione all’amministrazione giudiziaria di aziende, emesso dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere – Sezione per l’Applicazione delle Misure di Prevenzione – su proposta del Direttore della DIA e del Questore di Caserta con la collaborazione della Guardia di Finanza, nei confronti di due fratelli imprenditori operanti nei settori del cemento e della ristorazione del casertano. Il provvedimento ha comportato il sequestro di beni e l’amministrazione giudiziaria di imprese per un valore complessivo stimato in circa 30 milioni di euro interessando quanto risultato nella ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – La Direzione Investigativa Antimafia, la Divisione Anticrimine della Questura di Caserta ed il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta stanno eseguendo un decreto di sequestroe di sottoposizione all’amministrazione giudiziaria di aziende, emesso dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere – Sezione per l’Applicazione delle Misure di Prevenzione – su proposta del Direttore della DIA e del Questore di Caserta con la collaborazione della Guardia di Finanza, nei confronti di due fratellioperanti nei settori del cemento e della ristorazione del casertano. Il provvedimento ha comportato il sequestro die l’amministrazione giudiziaria di imprese per un valore complessivo stimato in circa 30di euro interessando quanto risultato nella ...

