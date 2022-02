Vaccino, via libera alla quarta dose dal 1 marzo: chi deve farla (Di martedì 22 febbraio 2022) Si comincia l’1 marzo con la somministrazione della quarta dose di Vaccino ai fragili. Ad annunciarlo il commissario straordinario per l’emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo, ieri a Firenze, al termine della visita all’ospedale pediatrico Meyer. “Per ciò che riguarda la quarta L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 22 febbraio 2022) Si comincia l’1con la somministrazione delladiai fragili. Ad annunciarlo il commissario straordinario per l’emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo, ieri a Firenze, al termine della visita all’ospedale pediatrico Meyer. “Per ciò che riguarda laL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

fattoquotidiano : Vaccino anti-Covid, via libera alla quarta dose ai fragili dall’1 marzo. E intanto gli esperti si spaccano sulla so… - Agenzia_Ansa : Da giovedì 24 febbraio nel Lazio sarà possibile prenotare il vaccino anti Covid Novavax sia per la prima che per la… - RobertoBurioni : Il vaccino vi salva la vita. via @EricTopol - augusto_amato : Walter Ricciardi: quarta dose ad anziani e fragili, poi via con i medici. E il Regno Unito la approva per gli over75 - augusto_amato : Walter Ricciardi: quarta dose ad anziani e fragili, poi via con i medici. E il Regno Unito la approva per gli over75 -