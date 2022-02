Ucraina: Nato, ci attendiamo attacco russo su larga scala (Di martedì 22 febbraio 2022) "E' il momento più pericoloso per la sicurezza europea da generazioni". Lo dice il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg in conferenza stampa. "Noi vogliamo cercare di capire come fare per ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 22 febbraio 2022) "E' il momento più pericoloso per la sicurezza europea da generazioni". Lo dice il segretario generale dellaJens Stoltenberg in conferenza stampa. "Noi vogliamo cercare di capire come fare per ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Precipita la crisi in Ucraina. Dopo la mossa ieri del presidente russo Putin, l'Occidente prepara la risposta. 'Ogg… - Piu_Europa : Con il riconoscimento del #Donbass, #Putin mette in discussione la libertà e la democrazia non solo in #Ucraina, ma… - martaottaviani : Un minimo di analisi: il riconoscimento del #Donbass da parte di #Mosca era scontato. Per #Putin risultato a costo… - AntaniCardani : RT @matt1news: PUTIN:'È VITALE CHE L'UCRAINA NON ENTRI NELLA NATO. POSSIAMO TOLLERARE CHE USINO ENERGIA NUCLEARE, MA DEVONO DEMILITARIZZARS… - FilippoPeppino : @matteosalvinimi Russia, Ucraina, Nato, Usa. Sono queste le priorità del mondo intero. Possibile che fino a questo… -