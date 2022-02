Treviolo | la dottoressa | “Troppa burocrazia e minacciata dai no vax | dopo 35 anni dico basta”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 22 febbraio 2022). La pandemia ha segnato un prima e unper molte, moltissime vite. Sicuramente lo ha fatto con quella di Antonella Lodetti, 63, medi base acon 1.560 assistiti. A marzo 2020 ha perso il cugino Giambattista Perego, anche lui medi famiglia, morto durante la prima ondata Covid. “Anch’io avevo i sintomi del virus – ricorda – ma il primo tampone me lo hanno fatto un mese, quando ormai ero negativa”. La malattia, però, non l’ha mai abbandonata: “La vivo su mia pelle giornogiorno”. È il cosiddetto Long Covid, gli strascichi dell’infezione che molti si portano dietro. “Anche quando sono in ambulatorio, spesso sento il bisogno di sdraiarmi – confessa -. Ad ogni minimo sforzo avverto dispnea”, una forte sensazione ...