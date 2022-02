Rissa tra società | in corso le indagini | coinvolto fratello dell’assessore Nappo

(Di martedì 22 febbraio 2022) di Erika Noschese Sono inledei carabinieri di Battipaglia, agli ordini del comandante Vitantonio Sisto, per far luce su quanto accaduto domenica pomeriggio tra Atletico San Gregorio e Atletico Faiano, squadre calcistiche militanti in Prima Categoria. La partita, disputata a Montecorvino Pugliano, è stata vinta per due a uno dal San Gregorio. E sarebbe proprio la vittoria degli avversari ad accendere la miccia contro gli uomini di mister Dente. Stando a quanto raccontato, infatti, alcuni sostenitori del San Gregorio sarebbero stati cacciati dalla tribuna per la troppa incitazione ai propri calciatori, alla fine della gara alcuni sostenitori di casa e dirigenti hanno atteso la squadra fuori dallo Stadio ed aggredito fisicamente buona parte del gruppo. “A distanza di qualche ora dopo l’aggressione ricevuta davanti allo stadio Delle Donne ...

