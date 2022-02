Pandemia e bonus lanciano take away e edilizia: boom dei settori a Torino (Di martedì 22 febbraio 2022) Aumentano le impresa a Torino, grazie soprattutto al boom delle costruzioni, ma anche alle attività cresciute con la Pandemia, con una vera esplosione dei take away e un aumento dell’on line. Sono invece in sofferenza industria e turismo: in particolare i bar registrano il calo più sostenuto dal 2012. E’ il quadro che merge dai dati della Camera di Commercio di Torino. “Assistiamo a una decisa ripresa delle nuove aperture, sostenute soprattutto dall’avvio di micro-imprese. Siamo di fronte, tuttavia, a uno scenario eterogeneo a causa di andamenti settoriali diversificati, con un tessuto imprenditoriale che ancora nel 2021 ha scelto di temporeggiare nelle chiusure” commenta Dario Gallina, presidente della Camera di commercio di Torino.A fine 2021 nel ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 22 febbraio 2022) Aumentano le impresa a, grazie soprattutto aldelle costruzioni, ma anche alle attività cresciute con la, con una vera esplosione deie un aumento dell’on line. Sono invece in sofferenza industria e turismo: in particolare i bar registrano il calo più sostenuto dal 2012. E’ il quadro che merge dai dati della Camera di Commercio di. “Assistiamo a una decisa ripresa delle nuove aperture, sostenute soprattutto dall’avvio di micro-imprese. Siamo di fronte, tuttavia, a uno scenario eterogeneo a causa di andamentiali diversificati, con un tessuto imprenditoriale che ancora nel 2021 ha scelto di temporeggiare nelle chiusure” commenta Dario Gallina, presidente della Camera di commercio di.A fine 2021 nel ...

