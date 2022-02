Open | Conte | M5s vota no a conflitto Senato a difesa suoi principi

(Di martedì 22 febbraio 2022) "Il voto non è contro Renzi ma a favore deidel Movimento che ritengono che politici devono difendersi nei processi non dai processi, perciò voteremo contro per difendere i nostri valori e ...

Lo ha detto Giuseppe, leader M5s, a proposito della votazione dell'aula del Senato sulla ...un conflitto di poteri davanti alla Consulta con la Magistratura per l'operato nell'inchiesta sua ...Il Fatto Quotidiano Caso: Il Pd con le destre contro i pm di Renzi. Vogliono trascinare la ... M5s: Guerra del simbolo a. Lady Casaleggio attacca l'ex premier: 'Quel logo è di Gianroberto, ...Lo ha detto Giuseppe Conte, leader M5s, a proposito della votazione ... con la Magistratura per l'operato nell'inchiesta su Open a suo carico.ma non contro Renzi, contro un singolo senatore, ma perche’ difendiamo valori e principi del M5s. Non ci sono requisiti per chiedere un conflitto di attribuzione”. Così il leader M5S Giuseppe Conte ...