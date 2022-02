Niente alibi. Ma giocare senza otto titolari non è uno scherzo, all’Inter piangono per Brozovic e Bastoni (Di martedì 22 febbraio 2022) È giusto non rifugiarsi negli alibi, tutto quel che abbiamo sempre detto del piangersi addosso. Lo riconfermiamo. Ma, allo stesso tempo, non bisogna neanche negare la realtà. Il Napoli a Cagliari ha giocato la peggior partita della stagione, la squadra di Mazzarri avrebbe meritato di vincere. Lo ha riconosciuto con onestà e senza difficoltà lo stesso Spalletti. Detto questo, non possiamo non considerare che il Napoli è andato a Cagliari con una formazione ampiamente rimaneggiata. senza sette calciatori che possiamo considerare titolari, certamente di prima fascia, e che quasi subito ha dovuto rinunciare a Di Lorenzo calciatore inamovibile in questo Napoli. In totale sono otto. Il Napoli a Cagliari ha giocato senza il centrocampo titolare. senza Anguissa. ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 22 febbraio 2022) È giusto non rifugiarsi negli, tutto quel che abbiamo sempre detto del piangersi addosso. Lo riconfermiamo. Ma, allo stesso tempo, non bisogna neanche negare la realtà. Il Napoli a Cagliari ha giocato la peggior partita della stagione, la squadra di Mazzarri avrebbe meritato di vincere. Lo ha riconosciuto con onestà edifficoltà lo stesso Spalletti. Detto questo, non possiamo non considerare che il Napoli è andato a Cagliari con una formazione ampiamente rimaneggiata.sette calciatori che possiamo considerare, certamente di prima fascia, e che quasi subito ha dovuto rinunciare a Di Lorenzo calciatore inamovibile in questo Napoli. In totale sono. Il Napoli a Cagliari ha giocatoil centrocampo titolare.Anguissa. ...

