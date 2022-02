Mobility report | nel mondo 8 | 2 mld di sim | superano la popolazione

(Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il 2021 si è chiuso con circa 8,2 miliardi di Sim nel. Nel solo quarto trimestre 2021 gli abbonamenti alla rete mobile sono infatti cresciuti di 24 milioni di unità. Il maggior contributo trimestrale proviene dalla Cina (+5 milioni), seguita da Stati Uniti (+4 milioni) e Pakistan (+3 milioni). E’ quanto emerge da un aggiornamento delpubblicato da Ericsson con dati relativi all’intero 2021. Ormai è un dato di fatto che le Sim in circolazione superino laumana mondiale, con un tasso di penetrazione pari al 104%, sottolinea il documento. Il numero di abbonati mobili unici è invece pari a circa 6 miliardi. Il divario tra utenti unici e Sim totali è in buona parte dovuto alla presenza di più Sim per persona o di abbonamenti inattivi. Quanto ai collegamenti a Internet in ...

ancma2ruote : RT @motus_e: Abbiamo pubblicato il report 'E-mobility Industry Survey' condotto da noi insieme a @ANIE_Fed, @ANFIA_it, @ancma2ruote e Unive… - ste_panzeri : RT @motus_e: Abbiamo pubblicato il report 'E-mobility Industry Survey' condotto da noi insieme a @ANIE_Fed, @ANFIA_it, @ancma2ruote e Unive… - dottprezioso : RT @motus_e: Abbiamo pubblicato il report 'E-mobility Industry Survey' condotto da noi insieme a @ANIE_Fed, @ANFIA_it, @ancma2ruote e Unive… - motus_e : Abbiamo pubblicato il report 'E-mobility Industry Survey' condotto da noi insieme a @ANIE_Fed, @ANFIA_it,… -

Ultime Notizie dalla rete : Mobility report

Adnkronos

... ha stilato il suo primosulla multi mobilità, da cui emerge, sia a livello europeo che a livello italiano, un aumento significativo della richiesta e del bisogno dias a Service. Dal ...E non è tutto, perché con la Exclusive Launch Edition i clienti avranno anche la card e -...di furto e possono sempre essere informati sulla manutenzione della loro auto grazie ai...FREE NOW, la Super App della Mobilità europea, presenta oggi il suo primo report Mobility as a Service. I risultati del rapporto mostrano, sia a livello europeo che a livello italiano, un aumento ...Sono i dati aggiornati del Mobility Report di Ericsson che sottolinea come sia "oramai un dato di fatto che le Sim in circolazione superino la popolazione umana mondiale, con un tasso di penetrazione ...