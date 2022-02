Malagò: “Assolutamente no. Djokovic non deve giocare agli Internazionali d’Italia” (Di martedì 22 febbraio 2022) Milano – “Se è giusto che Djokovic partecipi agli Internazionali di tennis a Roma? Assolutamente no. Perché ammesso e non concesso che uno si faccia la doccia in un camper, che mangi e dorma da solo e in situazioni di fortuna, è il messaggio che è sbagliatissimo”. Malagò si unisce a quanto stanno dichiarando politici e virologi. La Vezzali aveva aperto le porte al tennista serbo, se lui avesse voluto giocare gli Internazionali d’Italia a maggio, anche se non vaccinato. Le regole anti Covid lo permettono per gli sport all’aperto. Ma se i tennisti potrebbero giocare come desiderano, i giovani stanno incontrando delle difficoltà, come spiega il Presidente del Coni: “Ogni giorni ricevo mail di mamme e papà imbufaliti ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 22 febbraio 2022) Milano – “Se è giusto chepartecipidi tennis a Roma?no. Perché ammesso e non concesso che uno si faccia la doccia in un camper, che mangi e dorma da solo e in situazioni di fortuna, è il messaggio che è sbatissimo”.si unisce a quanto stanno dichiarando politici e virologi. La Vezzali aveva aperto le porte al tennista serbo, se lui avesse volutoglia maggio, anche se non vaccinato. Le regole anti Covid lo permettono per gli sport all’aperto. Ma se i tennisti potrebberocome desiderano, i giovani stanno incontrando delle difficoltà, come spiega il Presidente del Coni: “Ogni giorni ricevo mail di mamme e papà imbufaliti ...

Advertising

rtl1025 : ?? 'Se è giusto che #Djokovic partecipi agli Internazionali di tennis a #Roma? Assolutamente no. È il messaggio che… - LaStampa : Tennis, Malagò: assolutamente sbagliato il messaggio di Djokovic - capuanogio : #Malagò: 'Se è giusto che #Djokovic partecipi al torneo di Roma? Assolutamente no. Perché ammesso e non concesso ch… - ilsilvio : RT @capuanogio: #Malagò: 'Se è giusto che #Djokovic partecipi al torneo di Roma? Assolutamente no. Perché ammesso e non concesso che uno si… - pleasebbmine : RT @rtl1025: ?? 'Se è giusto che #Djokovic partecipi agli Internazionali di tennis a #Roma? Assolutamente no. È il messaggio che è sbagliati… -

Ultime Notizie dalla rete : Malagò Assolutamente Malagò: Non è giusto che Djokovic gareggi agli Internazionali d'Italia ...il presidente del Coni Giovanni Malagò , riferendosi però all'assenza di green pass in quanto non vaccinato. "Se è giusto che Djokovic partecipi agli Internazionali di tennis a Roma? Assolutamente no.

Malagò: 'Djokovic agli Internazionali? Al momento assolutamente no' "Djokovic agli Internazionali di tennis di Roma? Al momento, assolutamente no. Per un motivo molto semplice: ammesso e non concesso che uno si faccia la doccia ...del numero uno del Coni Giovanni Malagò ...

...il presidente del Coni Giovanni, riferendosi però all'assenza di green pass in quanto non vaccinato. "Se è giusto che Djokovic partecipi agli Internazionali di tennis a Roma?no."Djokovic agli Internazionali di tennis di Roma? Al momento,no. Per un motivo molto semplice: ammesso e non concesso che uno si faccia la doccia ...del numero uno del Coni Giovanni...