LIVE UAE Tour 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Bissegger ipoteca la cronometro, 2° Filippo Ganna a 7” (Di martedì 22 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.50 Decimo intanto Fausto Masnada a +38”. Cinque minuti e sarà la volta di Tadej Pogacar, preceduto da Adam Yates. 12.47 Il vento potrebbe aver influito sul risultato odierno, ma lo svizzero della Education First merita una valanga di applausi per la sua prestazione. 12.45 Non ce la fa Ganna! Secondo a 7”, Bissegger ha fatto davvero sfracelli quest’oggi… 12.43 Ultimo chilometro per l’alfiere di casa Ineos! Ci si gioca la vittoria sul filo del rasoio!! 12.40 Bissegger ha tenuto una media spaventosa nella prima parte di corsa, superiore ai 60 km/h complice il vento favorevole. Tuttavia il secondo segmento è stato meno performante, ecco perché il “Gigante di Verbania” può sperare nel sorpasso. 2,4 km e Pippo sarà all’arrivo! 12.38 Ai 4,5 km ... Leggi su oasport (Di martedì 22 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.50 Decimo intanto Fausto Masnada a +38”. Cinque minuti e sarà la volta di Tadej Pogacar, preceduto da Adam Yates. 12.47 Il vento potrebbe aver influito sul risultato odierno, ma lo svizzero della Education First merita una valanga di applausi per la sua prestazione. 12.45 Non ce la fa! Secondo a 7”,ha fatto davvero sfracelli quest’… 12.43 Ultimo chilometro per l’alfiere di casa Ineos! Ci si gioca la vittoria sul filo del rasoio!! 12.40ha tenuto una media spaventosa nella prima parte di corsa, superiore ai 60 km/h complice il vento favorevole. Tuttavia il secondo segmento è stato meno performante, ecco perché il “Gigante di Verbania” può sperare nel sorpasso. 2,4 km e Pippo sarà all’arrivo! 12.38 Ai 4,5 km ...

