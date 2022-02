Levi’s e la collezione dedicata ai Simpson

Leggi su velvetmag

(Di martedì 22 febbraio 2022) I simpatici protagonisti gialli deihanno catturato anchenella propria trappola. La serie animata più popolare di sempre, con oltre trenta stagioni all’appello, è la protagonista della nuovadel brand.si prepara ad una Primavera/Estate 2022 scoppiettante ed è forse per questo che ha voluto nella propria squadra i personaggi più gialli della televisione. Dopo essere arrivati in passerella con Balenciaga, in uno splendido corto animato che ha regalato a Marge l’abito dei suoi sogni, itornano nel fashion system. Isono i protagonisti della nuovaFonte d’intrattenimento da oltre tre decenni, la famiglia(in lingua originale conosciuti come The ...