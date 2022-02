Le Cronache del Lupo, in libreria il libro di Alessandro Zurla (Di martedì 22 febbraio 2022) , un’avvincente storia e un omaggio al genere Sword&Sorcery È uscito su tutte le piattaforme digitali il romanzo fantasy di Alessandro Zurla dal titolo Le Cronache del Lupo, un’avvincente storia e un omaggio al genere Sword&Sorcery, che racconta le vicende di Lupo di Ferro: un Cercatore di oggetti preziosi a caccia di imprese che possano fruttargli qualcosa e sfide che mettano alla prova le sue abilità di guerriero. Un giorno Lupo di Ferro, insieme con il suo compare Stigo, accetta un incarico che nasconde pericoli più grandi di quanto i due si possano immaginare. Mentre dalle profondità della terra si risvegliano creature terribili una donna misteriosa coinvolge Lupo di Ferro in una guerra più grande di lui, una guerra dove forze oscure faranno di tutto per ... Leggi su 361magazine (Di martedì 22 febbraio 2022) , un’avvincente storia e un omaggio al genere Sword&Sorcery È uscito su tutte le piattaforme digitali il romanzo fantasy didal titolo Ledel, un’avvincente storia e un omaggio al genere Sword&Sorcery, che racconta le vicende didi Ferro: un Cercatore di oggetti preziosi a caccia di imprese che possano fruttargli qualcosa e sfide che mettano alla prova le sue abilità di guerriero. Un giornodi Ferro, insieme con il suo compare Stigo, accetta un incarico che nasconde pericoli più grandi di quanto i due si possano immaginare. Mentre dalle profondità della terra si risvegliano creature terribili una donna misteriosa coinvolgedi Ferro in una guerra più grande di lui, una guerra dove forze oscure faranno di tutto per ...

Advertising

antoniospadaro : La #Chiesa ha #futuro? Di questo parlerò oggi alle 17 presso l’Universita Cattolica di Milano per celebrare i suoi… - gparagone : Mentre tutti riaprono (o pensano a come riaprire), Speranza si affida alle previsioni [sempre sbagliate] di questo… - AngeloCiocca : Una scelta FOLLE, che non ha nulla a che vedere con il reale contrasto alla lotta contro il #cancro ma che andrebbe… - tinas48 : IL SUICIDIO DEL 18ENNE CLAUDIO MANDIA IN UN COLLEGE AMERICANO SAREBBE LEGATO A... - 361_magazine : Le Cronache del Lupo, in libreria il libro di Alessandro Zurla -

Ultime Notizie dalla rete : Cronache del Claudio Mandia, l'ipotesi suicidio: 'Temeva di essere espulso per un compito copiato' Denunciata coetanea La famiglia del ragazzo, che stava studiando negli Stati Uniti per ottenere un baccalaureato internazionale che gli avrebbe consentito di entrare all'università, aveva parlato di '...

Dino Buzzati. Tornano le sue "Cronache terrestri" perché un cronista "terra terra" non fu Lo ricorda con affetto Lorenzo Viganò nella prefazione a Cronache terrestri, raccolta di cento articoli scritti da Buzzati negli anni del Corriere, dal 1939 al 1965. E' un'elegante edizione che esce ...

Le cronache del filo bianco Cose di Casa Cronaca – “Se vi avvicinate mi butto di sotto”, salvo 44enne Cronaca – l’intervento dei carabinieri Una volta che i carabinieri sono riusciti ad entrare nell’abitazione, il 44enne ha reagito barricandosi dietro un tavolo all’angolo del balcone e, armato di ...

Tra il Covid e lo zar Putin Oltretutto, siamo al secondo anno del triennio che si concluderà con ... E fa bene, perché le cronache delle ultime settimane hanno premiato la sua audacia: accanto al Joe Biden cowboy che ...

Denunciata coetanea La famigliaragazzo, che stava studiando negli Stati Uniti per ottenere un baccalaureato internazionale che gli avrebbe consentito di entrare all'università, aveva parlato di '...Lo ricorda con affetto Lorenzo Viganò nella prefazione aterrestri, raccolta di cento articoli scritti da Buzzati negli anniCorriere, dal 1939 al 1965. E' un'elegante edizione che esce ...Cronaca – l’intervento dei carabinieri Una volta che i carabinieri sono riusciti ad entrare nell’abitazione, il 44enne ha reagito barricandosi dietro un tavolo all’angolo del balcone e, armato di ...Oltretutto, siamo al secondo anno del triennio che si concluderà con ... E fa bene, perché le cronache delle ultime settimane hanno premiato la sua audacia: accanto al Joe Biden cowboy che ...