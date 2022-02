Guendalina Tavassi sono aggredita davanti ai miei figli dal mio ex ora è in carcere

(Di martedì 22 febbraio 2022) L’influencerè un fiume in piena e sui social racconta: “Io ho denunciato. Ibambini hanno il diritto di vivere sereni”.Brutta storia quella trae il suo ex Umberto D’Aponte. I due hanno cominciato mesi fa a raccontare sui social le liti, gli avvocati, il tribunale, le aggressioni. Ora l’influencer

Advertising

Priolo9Giuseppe : Guendalina Tavassi mi ha sconvolto ieri sera con le sue storie. Tutto quello che è successo è orribile, soprattutt… - StraNotizie : Guendalina Tavassi, l’ex finisce in carcere: “Mi ha picchiata e rotto il naso” - camidadda : ma le persone che vanno contro Guendalina Tavassi che problemi hanno esattamente? - infoitcultura : Guendalina Tavassi: «Mio marito è in carcere, i bambini sono traumatizzati: c'erano quando mi ha aggredito» - infoitcultura : Guendalina Tavassi: 'Ho fatto arrestare Umberto, violenze davanti ai nostri figli' -

Ultime Notizie dalla rete : Guendalina Tavassi

L'ex gieffinaparla nelle sue storie Instagram dell'arresto dell'ex marito, rivelandi dell'aggressione subita da lui.torna a parlare sui social delle aggressioni da parte del ...ha rilevato dove si trova attualmente il suo ex marito Umberto D'Aponte . Dopo frasi dette e non dette, minacce ed aggressioni, l'uomo è stato arrestato , così come potete ...Guendalina Tavassi si è lasciata andare ad un lungo sfogo sui social dopo esser stata sommersa dalle critiche derivanti dai fatti che l’hanno riguardata relativamente al rapporto con l’ex marito, ...L’ex marito di Guendalina Tavassi, Umberto D’Aponte, è stato arrestato. Nella notte l’influencer ha avuto un duro sfogo su Instagram, in quanto alcune persone si sono intromesse in questa vicenda.