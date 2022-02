Guardiola dà del catenacciaro a Conte, la risposta ironica sui social (Di martedì 22 febbraio 2022) LONDRA (Inghilterra) - Conte è tornato alla vittoria in Premier League con il suo Tottenham capace di passare nei minuti finali all'Etihad sul campo della capolista Manchester City. Al termine della ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 22 febbraio 2022) LONDRA (Inghilterra) -è tornato alla vittoria in Premier League con il suo Tottenham capace di passare nei minuti finali all'Etihad sul campo della capolista Manchester City. Al termine della ...

Advertising

zio_antunello : RT @RaiSport: #Calcio #Conte risponde a #Guardiola: 'Contropiede? Forse no...' Post ironico dell'allenatore italiano per rispondere al t… - sportli26181512 : #Conte punge #Guardiola, la risposta piccata arriva sui social: Lo spagnolo, dopo il ko interno del suo City, aveva… - RaiSport : #Calcio #Conte risponde a #Guardiola: 'Contropiede? Forse no...' Post ironico dell'allenatore italiano per rispo… - CWalter1601 : @marcopalears Fantastico! Io alla Raggi non farei presiedere nemmeno la guardiola del condominio! - obamarti10_ : RT @DVACMILAN: #SiamoTuttiDeZerbi Paladino del calcio della gente, è andato lì per ambizione personale non per il portafoglio. Restituiteci… -