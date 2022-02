Genova, i due fratelli uccidono il padre “Era violento con nostra madre” (Di martedì 22 febbraio 2022) I giudici del capoluogo ligure hanno condannato i fratelli Alessio e Simone Scalamandrè, rei di aver ucciso il padre violento. Alessio e Simone Scalamandrè sono stati condannati, rispettivamente, a 21 e 14 anni dalla Corte d’Assise di Genova. I due fratelli – di 30 e 22 anni – il 10 agosto 2020 avevano ucciso L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 22 febbraio 2022) I giudici del capoluogo ligure hanno condannato iAlessio e Simone Scalamandrè, rei di aver ucciso il. Alessio e Simone Scalamandrè sono stati condannati, rispettivamente, a 21 e 14 anni dalla Corte d’Assise di. I due– di 30 e 22 anni – il 10 agosto 2020 avevano ucciso L'articolo proviene da Leggilo.org.

