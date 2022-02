Euphoria 2 | Minka Kelly ha rifiutato una scena di nudo nel secondo episodio

Leggi su movieplayer

(Di martedì 22 febbraio 2022) L'attrice, che interpreta Samantha nella serie HBO, ha rivelato che il suo primo giorno sul set si è rifiutata di girare unadi. L'interprete di2,, ha rivelato di averdi recitare unadiper la serie di successo HBO Max, che torna a far discutere.è entrata nel cuore degli spettatori per le intense performance del cast e per le storie ad alto tasso drammatica, ma si è rivelata spesso controversa per la rappresentazione della tossicodipendenza giovanile e per altri temi scottanti toccati nel corso degli episodi. Nello show,interpreta Samantha, la madre del ...