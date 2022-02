Cosa vediamo stasera in tv: Ecco i programmi del 22 febbraio 2022 (Di martedì 22 febbraio 2022) Cosa vediamo stasera in tv? Amici di Formato news, Ecco quelli che sono i nostri consigli, su una selezione di film e serie Tv da vedere stasera, in prima serata, sui principali canali tv RAI, NUOVA SOCIETA’ TELEVISIVA ITALIANA e MEDIASET: stasera in tv su: Rai 1 e Rai 1 Hd: Lea – Un nuovo giorno Per gli appassionati di fiction targate made in Italy, su Rai 1 e Rai 1 hd, andrà in onda stasera, in prima serata, Lea – Un nuovo giorno. Questa nuova serie tv, racconta le vicende di Lea, un’infermiera specializzata che, dopo un periodo di aspettativa, riprende servizio nel reparto di pediatria dell’ospedale di Ferrara. Qui, però, fa ritorno anche l’ex marito Marco per diventarne il nuovo primario… Ep. 5: La casa dei ricordi Ep. 6: Come ... Leggi su formatonews (Di martedì 22 febbraio 2022)in tv? Amici di Formato news,quelli che sono i nostri consigli, su una selezione di film e serie Tv da vedere, in prima serata, sui principali canali tv RAI, NUOVA SOCIETA’ TELEVISIVA ITALIANA e MEDIASET:in tv su: Rai 1 e Rai 1 Hd: Lea – Un nuovo giorno Per gli appassionati di fiction targate made in Italy, su Rai 1 e Rai 1 hd, andrà in onda, in prima serata, Lea – Un nuovo giorno. Questa nuova serie tv, racconta le vicende di Lea, un’infermiera specializzata che, dopo un periodo di aspettativa, riprende servizio nel reparto di pediatria dell’ospedale di Ferrara. Qui, però, fa ritorno anche l’ex marito Marco per diventarne il nuovo primario… Ep. 5: La casa dei ricordi Ep. 6: Come ...

