Coronavirus, i dati – Oltre 60mila contagi in 24 ore: il tasso di positività scende al 9,9%. Altre 322 vittime (Di martedì 22 febbraio 2022) Sono 60.029 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in netto aumento rispetto ai 24mila di ieri come da norma dopo il weekend. Secondo i dati forniti dall’ultimo bollettino del ministero della Salute, infatti, questo rialzo è dovuto al maggior numero di tamponi processati: 603.639 tra molecolari e antigenici contro gli appena 231.766 di ieri. Non a caso, il tasso di positività scende al 9,9%, contro il 10,5% della giornata precedente. In netto aumento, invece, il numero delle vittime, passate dalle 201 di ieri alle 322 di oggi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) Sono 60.029 i nuovi casi diregistrati in Italia nelle ultime 24 ore, in netto aumento rispetto ai 24mila di ieri come da norma dopo il weekend. Secondo iforniti dall’ultimo bollettino del ministero della Salute, infatti, questo rialzo è dovuto al maggior numero di tamponi processati: 603.639 tra molecolari e antigenici contro gli appena 231.766 di ieri. Non a caso, ildial 9,9%, contro il 10,5% della giornata precedente. In netto aumento, invece, il numero delle, passate dalle 201 di ieri alle 322 di oggi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

andreastoolbox : Covid in Italia, il bollettino con i dati di oggi 22 febbraio | Sky TG24 - infoitinterno : Coronavirus, ultimi dati. In Puglia altri 5.612 casi e 22 decessi - ilpost : I dati sul coronavirus in Italia di oggi, martedì 22 febbraio - COVIDbot_ITA : RT @ProvinciaTrento: ???? #Coronavirus: si registrano purtroppo 2 nuove vittime del #Covid in #Trentino, 517 sono i contagi su circa 6.000 ta… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: #Covid19, il bollettino di oggi, #22febbraio -