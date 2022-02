Consiglio Stato: Draghi, ‘lo coinvolgeremo in redazione codice appalti’ (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma, 22 feb. (Adnkronos) – “Intendiamo chiedere al Consiglio di Stato un ausilio ancora più impegnativo, che consiste nella ‘redazione’, insieme ad altri esperti, del codice degli appalti e di future codificazioni di settore”. Lo ha detto il premier Mario Draghi in un passaggio del suo intervento di apertura alla cerimonia al Consiglio di Stato. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma, 22 feb. (Adnkronos) – “Intendiamo chiedere aldiun ausilio ancora più impegnativo, che consiste nella ‘’, insieme ad altri esperti, deldegli appalti e di future codificazioni di settore”. Lo ha detto il premier Marioin un passaggio del suo intervento di apertura alla cerimonia aldi. L'articolo CalcioWeb.

