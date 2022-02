Coming out nel calcio, in Australia non è un tabù: arriva il Pride Game (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Una partita per i diritti della comunità Lgbtqi+. È la prima volta nel calcio mondiale e avviene in Australia, il 28 febbraio, giorno in cui l’Adelaide United, club della A-League, scende in campo in onore dell’inclusività, con la squadra femminile ad aprire il programma del Pride Game contro il Melbourne Victory, prima della prova della squadra maschile contro i Central Coast Mariners. Per tutti gli atleti ci saranno il cognome e il numero di maglia con i colori dell’arcobaleno. Non … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Una partita per i diritti della comunità Lgbtqi+. È la prima volta nelmondiale e avviene in, il 28 febbraio, giorno in cui l’Adelaide United, club della A-League, scende in campo in onore dell’inclusività, con la squadra femminile ad aprire il programma delcontro il Melbourne Victory, prima della prova della squadra maschile contro i Central Coast Mariners. Per tutti gli atleti ci saranno il cognome e il numero di maglia con i colori dell’arcobaleno. Non … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

fra2301 : RT @Flavia_InTheSky: miriana si vuole innamorare di una donna. ok. fallo. manila 'anche a me piacciono le donne' vediamo allora ne siete ca… - louistcardign91 : @jdiscjrd chissà, magari un giorno farà coming out - FlickerxParis : @heartbrvakgirl bella merita un sacco secondo me, domani esce la parte del coming out di Sirius con James - stefi960 : RT @Flavia_InTheSky: miriana si vuole innamorare di una donna. ok. fallo. manila 'anche a me piacciono le donne' vediamo allora ne siete ca… - sol_debora : RT @azzurropuffo: Il coming out della lavapiatti ?? #GFVIP -