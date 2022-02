“Brividi” di Mahmood e Blanco ottiene il doppio disco di platino (Di martedì 22 febbraio 2022) Inarrestabili, Mahmood e Blanco ottengono la certificazione di doppio disco di platino per Brividi, il brano vincitore della 72esima edizione del Festival di Sanremo. La canzone è da tre settimane consecutive il singolo più venduto in Italia all’interno della classifica Fimi / GfK, oltre che #1 nella classifica EarOne dei brani più trasmessi in radio da due settimane, #1 su tutte le piattaforme digitali e in posizione #15 della Billboard Global 200, la chart dei pezzi più ascoltati e comprati al mondo. Presentato sul palco più prestigioso d’Italia con un’esibizione straordinaria, il brano è stato il più ascoltato di sempre in un giorno su Spotify Italia con 3.384.192 stream nelle prime 24 ore di release, un record che si aggiunge al più alto debutto di sempre per una canzone ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 22 febbraio 2022) Inarrestabili,ottengono la certificazione didiper, il brano vincitore della 72esima edizione del Festival di Sanremo. La canzone è da tre settimane consecutive il singolo più venduto in Italia all’interno della classifica Fimi / GfK, oltre che #1 nella classifica EarOne dei brani più trasmessi in radio da due settimane, #1 su tutte le piattaforme digitali e in posizione #15 della Billboard Global 200, la chart dei pezzi più ascoltati e comprati al mondo. Presentato sul palco più prestigioso d’Italia con un’esibizione straordinaria, il brano è stato il più ascoltato di sempre in un giorno su Spotify Italia con 3.384.192 stream nelle prime 24 ore di release, un record che si aggiunge al più alto debutto di sempre per una canzone ...

